 

Медики: Четырехминутная ежедневная привычка может продлевать жизнь

05.10.2021, 17:00, Разное
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Специалисты сообщили, четырехминутная привычка чистить зубы каждый день, может продлевать жизнь. Исследование опубликовали в издании British Medical Journal.
Существуют рутины, которые помогают снижать риски смертельных хронических болезней и способствуют продолжительной жизни – это систематические занятия спортом и сбалансированный рацион. Но есть ритуал, который люди выполняют каждый день, он занимает 4 минуты и способствует снижению рисков болезней сердца – это чистка зубов.

В исследовании участвовало 11 869 добровольцев 50 лет. Наблюдение велось 8,1 год, при этом зарегистрировали 555 эпизодов болезней сердца, 170 из них привели к смерти. Испытуемые, сообщившие о плохой гигиене рта, обладали повышенным риском сердечно-сосудистых болезней. Результаты демонстрируют, что при чистке зубов 2 раза в день можно уменьшить развитие указанных проблем. Плохую гигиену ротовой полости связали с более высокими рисками сосудистых болезней и воспалительных процессов слабой степени, но причины такой взаимосвязи еще не определили.

Специалисты настаивают, что на уход за зубами необходимо выделять 4 минуты – по 2 утром и вечером. Зубная паста должна содержать фтор.

Источник: ufacitynews.ru



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