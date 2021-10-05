Эксперт рассказал, почему сбой Facebook не стал большой проблемой для россиян

«Глобальная авария в работе популярных американских сервисов доказала, что монополизм платформ в цифровом мире недопустим», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Владимир Зыков, комментируя масштабные отключения Facebook, Instagram и WhatsApp.

«Россия должна развивать свои DNS-серверы и их дубли. Нужно повышать цифровую самостоятельность, чтобы в случае «падения» глобального Интернета или возникновения проблем у международных IT-корпораций, отечественные сервисы сохранили бы работоспособность», – отметил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его словам, Россия, как и любое другое крупное и политически независимое государство, уже движется к «цифровому суверенитету». «У нас уже есть игроки, которые стали полноценной альтернативой сервисам транснациональных корпораций», – добавил собеседник.

Напомним: DNS-серверы – это «книга контактов» Интернета. Их главная функция – хранение информации о доменах, информирует сайт Selectel. От DNS-сервера зависит работоспособность и скорость работы локальной сети.

«Падение сервисов бигтеха показывает, что в РФ уже наступил настоящий цифровой плюрализм, – указал, в свою очередь, директор Регионального общественного центра интернет-технологий Рустам Сагдатулин. – Для наших пользователей не стал большой проблемой сбой на этих площадках, поскольку отечественные «ВКонтакте» и «Одноклассники» имеют у нас большую популярность, чем Facebook и Instagram. А пользователи Whatsapp могли без особых сложностей переключиться на общение в Telegram и Viber».

Поэтому в дальнейшем развитии и появлении новых отечественных сервисов заинтересованы пользователи всего мира, а не только России, добавил эксперт.

В понедельник вечером в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой. О нем сообщали пользователи в США и Великобритании, а также в Канаде, Нидерландах, Германии, Италии, Франции, РФ и в других странах. Ресурс Downdetector сообщал, что «отчеты пользователей указывали на проблемы» у Bank of America, Tinder, Netflix, Zoom, Youtube, Viber, а также Southwest Airline. Клиенты крупнейших мобильных операторов США AT&T, Verizone и T-Mobile также жаловались на проблемы.

На фоне аварии основатель компании Марк Цукерберг опустился с пятого на шестое место в списке богатейших людей мира. Акции его соцсети просели почти на 5%, а Цукерберг потерял почти 7 млрд долларов.

В свою очередь, экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден предложил пользователям Twitter ответить на вопрос о том, что произойдет, если «интернет-гиганты уйдут в оффлайн и не вернутся». На выбор он предоставил два варианта ответа: «наступит золотой век» или же нас ждет «коллапс, мы будем питаться крысами». Абсолютное большинство проголосовало за первый вариант.

Позднее в Facebook сообщили, что сбой в работе сервисов был вызван изменениями конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию трафика между центрами данных.