Эксперты НОМ предложили внести изменения в работу наблюдателей на выборах

Круглый стол с региональными экспертами на тему «Региональные электоральные эксперты НОМ об избирательной кампании-2021: опыт, оценки, рекомендации» состоялся в режиме онлайн 5 октября, в ходе обсуждения было решено сделать обязательным обучение по единым стандартам наблюдателей на выборах.

«На наш взгляд, необходимо, чтобы наблюдатель, присутствующий на участке на выборах в следующем году, был обязан проходить предварительное обучение (по единой программе). Чем больше будет профессионально обученных наблюдателей, тем меньше будет проблемных моментов на участках», – приводятся слова главреда Смоленского областного государственного унитарного предприятия «Центральная объединенная редакция» Марины Проскурниной на сайте НОМ.

Также эксперты НОМ добавили, что в законе можно было бы закрепить и правовые статусы наблюдателей – блогеров и волонтеров Центров видеонаблюдения, которые на прошедших выборах в круглосуточном режиме проводили работу по выяснению обстоятельств отдельных проблемных случаев на избирательных участках, а также доводили до избирателей в своих социальных сетях достоверные сведения о ходе голосования.

Советник аппарата Ассоциации юристов России, член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш подчеркнул, что одной из главных тенденций избирательного цикла этого года стало масштабное тиражирование заранее заготовленных недостоверных сведений, однако благодаря слаженной работе инфраструктуры общественного контроля, их удавалось своевременно пресекать.

«Необходима комплексная работа по анализу деятельности и формированию юридической практики в отношении деструктивных медиа ресурсов и распространителей фейков на выборах, которые предпринимают попытки дестабилизации обстановки в стране и сеют социальную рознь между людьми», – подчеркнул эксперт.

В законодательстве, считают эксперты, необходимо закрепление правового статуса «мобильных групп», которые на прошедших сентябрьских выборах, проявили себя как действенный механизм в урегулировании конфликтных ситуаций на участках, а также оперативной проверке громких заявлений о нарушениях.

«Мы подготовили и направили в Ассоциацию НОМ проект предложений по юридическому закреплению статуса мобильных бригад. На наш взгляд необходимо внести изменения в статью 30 ФЗ-67 с формулировкой «в целях осуществления общественного контроля при проведении выборов субъект общественного контроля может сформировать мобильную группу общественного наблюдения из числа наблюдателей, не закреплённых за избирательным участком», – озвучил предложение президент Ульяновского общественного Фонда РАПИР Дмитрий Травкин.

По мнению председателя Общественной палаты Калининградской области Игоря Селиванова, на выборах в следующем году необходимо сохранить практику видеонаблюдения. «Система видеонаблюдения на прошедших позволяла оперативно вскрывать и устранять организационные недочеты на выборах в Калининградской области, тогда как серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги волеизъявления, зафиксировано не было», – рассказал эксперт.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод призвал общественные палаты регионов активнее направлять наблюдателей на муниципальные выборы, а электоральных экспертов продолжать проводить их мониторинг.

В свою очередь член Общественной палаты, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова подчеркнула, что текущий электоральный цикл показал состоятельность и силу инфраструктуры общественного контроля, однако в дальнейшем необходимо будет продолжать совершенствовать нормативно – правовую базу выборов в стране, а также методические и цифровые ресурсы Ассоциации НОМ – «мы продолжим проводить эту работу совместно с региональными экспертами в постоянном режиме».

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.