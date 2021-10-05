Мнение: Причины

Глобальный сбой Фейсбука после его устранение и возобновления (вроде бы) нормальной работы теперь подлежит объяснению. Корпорация сводит происшествие к неудачным изменениям в конфигурации роутеров, то есть — человеческому фактору.

Фейсбук — это, конечно, не Роскосмос, и забивать датчик «вверх ногами» молотком там вроде бы не принято, но все-таки рассказы про невыспавшегося инженера, обвалившего глобальную сеть, для самой сети выглядят несолидно.

Всё это не отменяет опасений (а говоря откровенно — то ожиданий), что будет «после» коронавируса. Дельцы от медицины, ухватившие бога за бороду, призывают готовиться новому неведомому вирусу Х, который неизвестно когда случится, будет обладать неизвестно какими свойствами, но обязательно будет страшным и смертельным. Их мотивация понятна: получив на волне «пандемии» политическую субъектность и доступ к ресурсам, кто ж от такого добровольно откажется?

Но для людей, которые используют «пандемию» не для шкурного обогащения, а для продвижения новых смыслов, все эти новоявленные доктора Менгеле — временный инструмент, и когда страх населения перед вирусом будет вычерпан до дна (а рано или поздно, это произойдет, так как невозможно бояться вечно, тем более, что повод для страха в реальном пространстве на самом деле отсутствует. Он есть только в пространстве информационном, а значит — наступит момент, когда станет невозможно поддерживать уровень информационного террора по одной и той же повестке), в общем, когда страх перед «пандемиями» перестанет работать, всех этих врачей-убийц вернут обратно за печку, а если потребуется — то и отдадут на расправу толпе. На ком-то нужно ведь будет выместить накопленный негатив. Кстати, это вполне реальный сюжет, так что высоко поднявшиеся сегодня политиканы от медицины должны учитывать и такое безрадостное завершение своей судьбы.

Тогда и наступит время нового страха и ужаса. Идеолог «новой нормальности» Шваб уже озвучивал его — киберугроза. Удары по инфраструктуре, по информационным сетям.

Предупреждениями от таких людей не разбрасываются, а потому то, что случилось с Фейсбуком, вне зависимости от того, какая именно причина — ошибка или злонамеренный акт — послужила его краху, неудивительно, что ожидание катастрофы уже «висит в воздухе».

По логике, вроде бы еще рано — потенциал «вирусного насилия» еще далеко не выбран. Но это по нашей логике. У этих людей с ней всё несколько иначе.

Функционально «новая нормальность» – это принципиально новый баланс полномочий между корпорациями и национальными государствами. Разрушение и/или существенное ослабление национальных государств с перетеканием части их полномочий к наднациональным и корпоративным структурам началось достаточно давно, однако сейчас этот процесс резко интенсифицирован. Естественно, что ускоренный пересмотр полномочий государств вызывает и соответствующий «откат» – корпорации получают ощутимые удары в ответ на свое наступление. Возможно, что обрушение Фейсбука стало таким ответом. Точнее, намеком на ответ — с демонстрацией потенциальных возможностей и угроз. Поэтому Цукербергу совершенно невыгодно озвучивать реальную причину произошедшего в публичном пространстве — это просто не в его интересах. Проще всё списать на незначительный сбой и человеческий фактор.

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