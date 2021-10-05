 

Мнение: Узел ПВО Баку

05.10.2021, 16:38, Разное
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Прикрытие столицы Азербайджана с помощью комплексов ПВО С-300 ПМУ2.
Тема ПВО Баку недавно была актуализирована главной Генштаба Ирана, который открытым текстом заявил, что если Алиев продолжит залупаться на Иран, то Иран просто выпустит 4000 ракет по Баку и уничтожит столицу Азербайджана.

Кроме С-300, в районе Баку дислоцировано несколько "Буков" (еще советских) и "Торов" (которые Азербайджан закупал у России).
Плюс есть еще различные старье вроде С-125 или С-200.
Есть еще израильские "Спайдеры" и "Бараки". В целом, это скорее для отражения спорадических ударов со стороны армянских ОТРК. Против Ирана этого конечно маловато, учитывая количество и качество того, что находится на вооружении ракетных войск Корпуса Стражей Исламской Революции.
Как показывают "полевые испытания" иранских ракет в Йемене, даже последние модификации ЗРК "Пэтриот PAC-3" посредственно с ними справляются, регулярно пропуская выпущенные из Йемена ракеты к ключевым объектам инфраструктуры.

Пока что, по обе стороны границы проходят военные учения. Иран проводит крупнейшие военные учения у границ Азербайджана с начала 90х годов.
Турция проводит военные учения у границы Ирана. Также идут учения в Нахичевани. До война навряд ли дойдет, но бряцанье оружием весьма громкое.
Формальным поводом для начала конфликта стало давление на иранских дальнобойщиков в Азербайджане, к чему добавились позднее обвинения Азербайджана в шашнях с Израилем и размещении на территории Азербайджана турецких боевиков из Сирии (тут у Ирана конечно позднее зажигание, боевики там еще в прошлом году были).

На фоне кризиса, пошли разговоры о возможности размещения иранских военных в Армении для защиты от попыток Турции и Азербайджана отобрать у Армении еще кусок территории.
Но пока что Пашинян отправится в Москву, где будет просить дополнительной защиты от посягательств на территорию Армении.

Все происходящее является прямым следствием прошлогодних изменений в существовавшем статус-кво, который был выгоден России. Теперь ситуация поменялось и возникают новые конфликты и угрозы для существующего положения дел. Впрочем, параллельно возникают и возможности в меняющемся Закавказье.

Источник: Colonel Cassad



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