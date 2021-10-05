Зеленский заявил, что лично гарантирует защиту инвестиций из Израиля

Зеленский назвал Израиль большим другом Украины и партнером в регионе Ближнего Востока, как с политической и точки зрения безопасности, так и с торгово-экономической и гуманитарной точек зрения.

В то же время он подчеркнул, что что потенциал двусторонних отношений не исчерпан. В частности, по его словам, на сегодня объем прямых израильских инвестиций в Украину не отвечает потенциалу двух стран.

“Украина ждет израильских инвесторов, а правительство и я лично гарантируем защиту всех их инвестиций. Кроме того, Украина заинтересована в изучении и использовании значительного опыта Израиля в сфере инноваций”, – заявил Зеленский.

Он добавил, что израильские компании, в свою очередь, могут использовать колоссальный потенциал Украины как нового технологического европейского хаба.

В числе перспективных сфер для развития инвестиционного сотрудничества между Украиной и Израилем президент назвал “новые технологии, инновации, кибербезопасность, здравоохранение, фармацевтика, космические программы, банковское дело, финансы, строительство, сельское хозяйство”.

Также Зеленский заявил, что новые возможности для усиления двустороннего экономического взаимодействия открывает соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. Страны намерены нарастить объемы торговли до уровня, который был до пандемии COVID-19.

Контекст:

Переговоры о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) Украина и Израиль вели несколько лет. В ходе телефонного разговора в 2015 году и личной встречи в 2016-м тогдашние президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договаривались ускорить подписание документа.

Соглашение о ЗСТ между Кабмином Украины и правительством Государства Израиль подписали 21 января 2019 года в Иерусалиме. 11 июля 2019 года его ратифицировала Верховная Рада, 6 августа его подписал Зеленский, после чего Украина более года ожидала ратификации соглашения Израилем.

14 августа 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что его правительство завершит ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной в ближайшее время.

В ноябре 2020 года Зеленский заявил, что зона свободной торговли с Израилем начнет работать с 1 января 2021 года.

С момента вступления в силу соглашения отменены ввозные пошлины примерно для 80% украинских промышленных товаров, также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт, сообщали в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Действие соглашения не распространяется на аннексированный Крым, а также на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до полного прекращения вооруженной агрессии России и восстановления конституционного строя в оккупированных регионах.

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