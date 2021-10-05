В мэрии Москвы назвали улицы, где появятся первые платные тротуары

На сайте Сергея Собянина опубликовали список пешеходных зон с платными тротуарами. В него вошли Старый Арбат, Александровский сад, Третьяковский проезд, улицы Манежная, Никольская и Моховая. За проход по ним надлежит заплатить 100 рублей или купить транспондер стоимостью 2000 рублей в год.

«Как вы знаете, существуют платные и бесплатные дороги. Чем они отличаются: рядом вещей, среди которых и более качественное дорожное покрытие и в целом более высокий уровень комфорта. В Москве также есть улицы с повышенным уровнем комфорта: на них находится больше кафе, лучше скорость интернета, качественнее тротуарная плитка. Всё это требует от нас затрат на их содержание и модернизацию. Согласитесь, 100 рублей не такая неподъёмная сумма даже для гостей столицы, не говоря о москвичах. Билет в музей стоит дороже, а эти улицы Москвы и есть самый настоящий музей», – отметил московский мэр.

Для контроля оплаты на входах и выходах с тротуаров установят кассы и турникеты, а зоны оградят металлическими ограждениями высотой 1,85 метра, чтобы избежать несанкционированного посещения и защитить граждан. Также при входе на платные участки будет установлена схема альтернативного обхода.

В будущем платные тротуары могут появиться и в спальных районах столицы.

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