В ГИБДД предложили запретить использование палок для скандинавской ходьбы на тротуарах

ГИБДД выступила с инициативой о запрете палок для скандинавской ходьбы. Она направлена на обеспечение безопасности пешеходов на тротуарах, пояснили в ведомстве.

По данным пресс-службы, за 2021 год было зафиксировано 7 случаев нанесения травм себе и окружающим гражданами, использующими в качестве вспомогательных средств палки для скандинавской ходьбы. Возмущенная общественность потребовала принять комплекс мер, направленных на снижение травматизма на тротуарах.

Аналитики ЦОДД, тщательно проанализировав каждый случай, пришли к выводу о том, что в случае запрета таких средств на тротуарах, никто бы не пострадал. Согласно проекту постановления, предлагается разрешить их использование исключительно на правом краю проезжей части и только при наличии светоотражателей. Применение на аллеях и тротуарах при этом будет запрещено.

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