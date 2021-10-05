Новый смартфон Xiaomi получит 16 Гб оперативной памяти

Как стало известно, продвинутая версия смартфона Xiaomi в линейке Civi получит не только индекс Pro в названии. Но и необычно большой объем оперативной памяти. Речь идет о 16 Гб, поясняют эксперты.

Также источники сообщают о предустановке на будущей модели Civi Pro операционной системы Android 11 и фирменной прошивкой MIUI 12.5. Отметим, что данная сборка «Андроида» больше не является самой новой, так как уже представлено новое, двенадцатое поколение мобильной операционной системы. Однако Xiaomi при всем желании не успела бы до нынешнего дня подготовить для нее свою прошивку.

Отметим, что объем накопителя в данной модели смартфона может достигать 512 Гб, что также уже не является рекордом на рынке мобильных устройств.