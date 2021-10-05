Россияне становятся главной силой в Мали после бегства французов

После вывода французских войск из Мали, местная армия и российские подразделения останутся один на один с террористами.

По данным из малийских соцсетей, французский легион готовится покинуть территорию африканской страны. О завершении миротворческой операции «Бархан» в Мали в июне сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее малийские власти договорились о сотрудничестве с российской «ЧВК Вагнера». Россиянам поручено организовать подготовку для местных силовиков, а также помочь в обеспечении безопасности государственных деятелей.

Для нанесения комплексного удара по терроризму в Африке российские подразделения в Ливии перебрасываются к южным границам государства. Тем самым террористы будут лишены пространства для маневра в африканской пустыне.