 

Россияне становятся главной силой в Мали после бегства французов

05.10.2021, 16:20, Новости дня
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После вывода французских войск из Мали, местная армия и российские подразделения останутся один на один с террористами.

По данным из малийских соцсетей, французский легион готовится покинуть территорию африканской страны. О завершении миротворческой операции «Бархан» в Мали в июне сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее малийские власти договорились о сотрудничестве с российской «ЧВК Вагнера». Россиянам поручено организовать подготовку для местных силовиков, а также помочь в обеспечении безопасности государственных деятелей.

Для нанесения комплексного удара по терроризму в Африке российские подразделения в Ливии перебрасываются к южным границам государства. Тем самым террористы будут лишены пространства для маневра в африканской пустыне.



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