 

Путин назвал успех лучшей мотивацией для человека

05.10.2021, 16:10, Разное
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Беседуя с участниками конкурса “Учитель года”, Владимир Путин отметил, что успех, которого человек начинает добиваться в определенном деле, – это лучшая для него мотивация. Так начинают верить в себя, свои силы, считает президент России.

Глава государства обратил внимание на слова учителя физики из Тюмени Екатерины Костылевой о формуле “трех педагогических “П” – проводника, погружения и персоны. Путин назвал это находкой, которая дает ориентир в профессии. По словам российского лидера, учитель – это человек, который погружен в профессию, в предмет.

Костылева, в свою очередь, пояснила президенту, что под “персоной” она имеет в виду судьбы деятелей, которые стоят за определенными достижениями, о самореализации ребенка и его ответственности за использование открытий в будущем.

Путин считает, что роль учителя в подготовке грамотных, ответственных ученых, политиков, граждан России поистине огромна и неоценима.

“Вы не только передаете ученикам знания, но и, что чрезвычайно важно, формируете их мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями”, – сказал президент.

Глава государства добавил, что учителя побуждают детей думать, помогают им разобраться в сложностях современного мира, а также определить свои способности и таланты.

Владимир Путин поздравил участников встречи с Днем учителя. Он отметил, что этот праздник всегда наполнен положительными эмоциями и добрыми словами, улыбками учеников и их родителей, чувствами благодарности за труд педагогов.



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