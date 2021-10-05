 

Спасательный плот без людей с тонущего судна в Белом море прибило к берегу

05.10.2021, 16:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПлот с терпящего бедствие в Белом море судна «Фаворит» прибило к берегу, но на нем нет людей, сообщили в экстренных службах.

«Спасательный оранжевый плот волной прибило к берегу, людей не обнаружено. Таким образом, судьба пятерых человек неизвестна», – сообщил источник ТАСС.

В район отправили вертолет с сотрудниками региональной поисково-спасательной базы. Операция осложняется сильным штормом, высокой волной и ветром до 16 метров в секунду, указал собеседник.

Днем во вторник с частного судна «Фаворит» в Белом море к востоку от Кандалакшского залива поступил сигнал бедствия. На борту находятся пять человек. Для спасательной операции планируется задействовать вертолет. В Росморречфлоте уточнили, что в службу «112» удалось дозвониться пассажирке судна, но сейчас связь с ней утеряна.

Позднее сообщалось, что «Фаворит» частично затонул.



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