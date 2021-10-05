 

Голикова предложила проводить ежемесячные лотереи среди вакцинированных от коронавируса

05.10.2021, 16:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛотереи для вакцинированных от коронавирусной инфекции российских граждан нужно проводить раз в месяц до конца 2021 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством.

«Полагаем целесообразным проводить такие розыгрыши один раз в месяц до конца года», – цитирует Голикову РИА «Новости».

По ее словам, первая такая федеральная лотерея прошла 14 сентября, в ней победили 495 человек, размер одного приза составил 100 тыс. рублей.

«Это благодарность нашим гражданам за бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих», – отметила Голикова.

В августе правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



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