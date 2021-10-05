Путин рассказал о важности знания истории для будущего

Во время встречи с финалистами конкурса «Учитель года – 2021» президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что для хорошего знания истории нужно уметь анализировать информацию, понимать причины и последствия событий, чтобы в будущем не повторять ошибки прошлого.

Он добавил, что для изучения истории «нужно пользоваться всем арсеналом сегодняшних средств, чтобы научить человека думать». Для примера Путин привел попытки фальсификации истории и Хабаровский процесс 1949 года. «Действительно, в рамках Второй мировой войны, этой общечеловеческой трагедии, много было трагических событий, связанных с Великой Отечественной войной», – приводит его слова ТАСС.

Также, по его мнению, «очень важно знать, что, где происходило, когда происходило, знать даты, имена»

«Это важно, но это только часть работы… Для того, чтобы научить думать, эти даты нужны для чего? Для того, чтобы понять, в какое время это происходило, какая складывалась в этот момент ситуация в нашей стране, во всем мире, перед какими вызовами стоял наш народ, кто, как, какими средствами решал стоящие перед нами задачи, к чему это приводило потом, к каким результатам», – сказал Путин.

По его словам, «именно в этом случае мы более осознанно будем воспринимать сегодняшний день и будем понимать, что и как мы должны делать сегодня для того, чтобы обеспечить завтрашний день».

«Вот это умение анализировать, понимать, что происходило, какие задачи стояли перед страной, кем и какими способами решались эти задачи, каких результатов мы добивались, даст нам возможность взглянуть, а что же нам делать сегодня для того, чтобы завтрашний день обеспечить», – заключил Путин.

Ранее Путин сообщил, что в каждой школе появятся советники по воспитанию детей.