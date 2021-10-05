France 2 – французские студенты выстраиваются в очередь за продовольственной помощью

Во Франции студенческие ассоциации обеспечивают продуктами и средствами гигиены учащихся, которым не хватает денег на еду во время пандемии, передаёт France 2. Многие студенты остались без подработок и только с волонтёрской помощью могут свести концы с концами, что позволяет им сосредоточиться на учёбе и успешно закончить учебный год.

Очередь на тротуаре растянулась как минимум на 10 метров. Эта молодёжь — студенты, которые ждут, чтобы получить продовольственную помощь.

Внутри работают другие молодые люди и девушки — волонтёры, подготавливающие корзины с едой.

КЛАРА ЛИМОЖ, одна из руководителей центра по распределению продовольствия ассоциации Co’p1: Некоторые продукты заканчиваются. Здесь не осталось шоколада…

Созданная студентами и для студентов в разгар коронакризиса…

ВОЛОНТЁР: А здесь одну банку с консервами на выбор.

ДЕВУШКА: Хорошо.

…эта ассоциация три раза в неделю раздаёт продукты питания и средства гигиены.

ВТОРОЙ ВОЛОНТЁР: Вот, держите.

Сегодня помощь получило около 200 человек, в том числе эта 19-летняя девушка. Родители помогают ей с жильём, но остальное она должна оплачивать сама.

СОЛЕН МЭШ, студентка факультета иностранных языков, 19 лет: Сложно учиться, если думаешь только о голоде.

ЖУРНАЛИСТКА: То есть вам это (раздача продуктов. — ИноТВ) действительно помогает жить?

СОЛЕН МЭШ: Да, конечно!

Клара Лимож — один из волонтёров. Она вступила в ассоциацию восемь месяцев назад.

КЛАРА ЛИМОЖ: К нам приходит много студентов магистратуры, то есть людей, которые должны заниматься своей специализацией, но они по-прежнему здесь, ждут, когда смогут поесть, потому что для них больше нет подработок.

ЖУРНАЛИСТКА: Вы не могли не помочь.

КЛАРА ЛИМОЖ: Да. Другого решения нет.

ТРЕТИЙ ВОЛОНТЁР: Здесь картошка, лук и бананы.

НАРИМАН, студентка факультета геополитики, 22 года: Отлично!

Эти корзины помогли Нариман, студентке факультета геополитики, успешно окончить учебный год. Её мать живёт одна и заботится о двух других детях.

НАРИМАНН: Нам дали фрукты, овощи, макароны, всё такое, и на это мы можем легко прожить две-три недели, если будем питаться умеренно.

Ассоциация работает благодаря пожертвованиям частных лиц и партнёрских компаний.

БОРИС ДЁЛЬЕН, руководитель отдела логистики ассоциации Co’p1: Они отдают то, что быстро портится, и продукты, которые надо употребить сегодня-завтра, не позднее.

Такая система солидарности мотивирует эту молодую студентку.

ЛЕА ЛЁКЛЕРК-ХАМОН, волонтёр в ассоциации Co’p1: Конечно, занятия и дела ассоциации занимают очень много времени — как два длинных дня, но эта цель нас мотивирует. Именно она помогает нам держаться. Иногда мы не особо хотим (помогать. — ИноТВ), потому что слишком устали или нужно сделать задание к промежуточному экзамену, но мы знаем, что в конечном итоге помогаем прокормить людей, и я думаю, что это бесценно.

Благодаря стипендии и деньгам, сэкономленным с помощью продовольственной помощи — около 200 евро в месяц, — Нариманн смогла переехать в это студенческое общежитие.

НАРИМАНН: Квартира моей мечты! (Смеётся.)

За комнату в 18 квадратных метров она платит 318 евро в месяц.

НАРИМАНН: Здесь есть всё что нужно. Очень большая ванная комната, собственная кухня с новым холодильником, маленький шкаф, где достаточно места для моей одежды. К тому же посмотрите на стены — я смогла повесить карту мира, которая никогда нигде не вмещалась. Так что это первый раз, когда я смогла её повесить.

Не забыла Нариманн купить также новый компьютер и мобильный телефон. Хорошие условия для учёбы — ключ к успеху.

Дата выхода в эфир 02 октября 2021 года.