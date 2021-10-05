Мэр Варшавы – выход из ЕС стал бы для Польши геополитическим «самоубийством»

Подрывая верховенство закона ЕС и основы единого рынка, политики правящей в Польше партии «Право и справедливость» уже по сути начали процесс выхода из Европейского союза, говорит мэр Варшавы Рафал Тшасковский. В беседе с порталом Onet он объясняет, что это очень опасная игра, потому что Польша не остров, как Великобритания, она находится в буферной зоне, безопасность которой ей гарантирует именно членство в ЕС.



Reuters

«Поверьте, некоторые политики партии «Право и справедливость» на самом деле не выносят ЕС», — так мэр Варшавы Рафал Тшасковский ответил на вопрос Onet, может ли дело дойти до «полексита». Более того, он считает, что путём подрыва верховенства закона ЕС и основ единого рынка представители партии уже начали процесс выхода из ЕС.

«Сегодня многие в ЕС говорят, что его расширение было ошибкой, появляются идеи о создании «небольшого федерального союза» в рамках более крупной структуры», — сожалеет он.

«Некоторые думают, что мы станем свидетелями зрелища, когда Качиньский выйдет на трибуну в сейме и провозгласит: «Мы выходим из ЕС!». Но на самом деле это медленный процесс, в результате которого через несколько лет мы вместе с Венгрией рискуем оказаться на обочине, а другие страны ещё больше интегрируются», — объясняет он.

Политик полагает, что если это произойдёт, то представители партии «Право и справедливость» сами придут к выводу, что Польше уже невыгодно находиться в ЕС, и устроят полякам референдум. Тшасковский уверен, что хотя сегодня большинство граждан хотят продолжать быть в ЕС, референдум сам по себе несёт опасность, как это имело место в случае Великобритании.

«Надо помнить о том, что когда премьер-министр Кэмерон организовывал референдум в Великобритании, он был на 100 процентов уверен в том, что общество не сделает выбор в пользу выхода из ЕС. Аналогично может быть и у нас», — предупреждает он. «В соцсетях я постоянно вижу посты правых политиков о том, что нам невыгодно находиться в ЕС, только мы забываем о том, что мы не Великобритания. Мы не остров, который справится с этим, у которого есть ядерное оружие и тесные отношения с США», — сожалеет мэр Варшавы.

Он обращает внимание на то, что Польша находится в буферной зоне. «Даже если мы забудем о финансах, о едином рынке, о возможностях обучения молодёжи в Европе, об охране окружающей среды и обо всём остальном, что даёт нам ЕС, то давайте не будем забывать о том, что ЕС даёт нам, прежде всего, гарантию безопасности… Выход из ЕС стал бы для нас самоубийством», — констатирует он.

В интервью Onet мэр Варшавы также прокомментировал кризис мигрантов на польско-белорусской границе.

«Конечно, никто не выступает за то, чтобы впускать в Польшу всех мигрантов без какого-либо контроля. Все понимают и согласны с тем, что, вызвав кризис на нашей восточной границе, Лукашенко хочет извлечь политическую выгоду. Сегодня беженцы, к сожалению, являются частью гибридной войны, которую Лукашенко и Путин цинично ведут с нами. Безусловно, нужна плотная внешняя граница ЕС, однако чем-то иным является оказание помощи тем, кто в ней нуждается, — людям, спасающимся от смерти и преследований», — подчёркивает он.

В беседе он рассказывает, что партия «Право и справедливость» уже с 2014 года практикует нападки на беженцев.

«Сегодня правящий лагерь пытается разжечь ненависть граждан к любому, кто думает иначе. Всё началось с беженцев, потом были геи и лесбиянки. И когда они понимают, что это может принести им пользу, они также нападают на врачей, учителей и родителей детей с ограниченными возможностями. У партии «Право и справедливость» должен быть враг, потому что они настолько заряжены отрицательной энергией, что в противном случае они задушили бы друг друга», — добавляет он.

По мнению Тшасковского, партия «Право и справедливость» ко всем гражданам относится инструментально. Сегодня нет сотен тысяч беженцев на польской границе, а правящая партия создаёт впечатление тотальной угрозы, чтобы заработать на ней политический капитал. «В конце концов, мы — оплот христианства. Конечно, границу нужно охранять, но это не значит, что нужно набрасываться на беженцев и бросать больных детей в лесу на смерть», — негодует он.

«Страшно только то, что в результате циничной политики Качиньского дети, которым сложно определить свою сексуальную ориентацию, совершают самоубийство в школе, а беженцы — замерзают в лесу. Это осознанная политика, нацеленная на то, чтобы напугать поляков и пробудить самые большие страхи и предрассудки в нашей стране», — резюмирует в беседе с Onet мэр Варшавы Рафал Тшасковский.