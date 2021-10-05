Ресницы-паутинки, четкие брови и заштрихованные губы: тенденции макияжа 1990-х, которые идеально подходят для этой осени

Тенденции макияжа девяностых годов произвели впечатление на многих представительниц прекрасного пола. Если вы относитесь к этой категории дам, у вас есть прекрасная возможность восстановить модный стиль этой осенью. Вот несколько советов, которые помогут вам сделать воссоздать идеальный макияж 90-х.

Матовый тон

В моде последнего десятилетия прошлого века присутствовали матовые тона и никакого блеска на коже. Все пользовались пудрой, чтобы поверхность кожи визуально казалась бархатистой. Сегодня блеск, который больше напоминает естественный, находится в тренде. Однако наравне с ним также является не менее популярным матовое покрытие. Используйте матовые основы, консилеры и пудры более светлых оттенков, чтобы эти средства смотрелись на коже более натурально.

Пастельные тени для век

Замечательно смотрятся пастельные тени, которые располагаются от линии ресниц почти до линий бровей. Достаточно покрыть ресницы тушью, чтобы взгляд был максимально выразительным и глубоким. Приветствуются также такие тона, как фиолетовый и темно-синий. Для осени это подходит практически идеально, даже если вам кажется, что такой контраст является неуместным. Ваш макияж будет ярким и в то же время умеренным и очень стильным.

Дымчатая подводка для глаз

В девяностых годах особой популярностью пользовались не четкие стрелки, а растушеванная подводка вдоль линии роста верхних и нижних ресниц. Вы можете провести стрелку карандашом, а затем слегка растушевать ее кистью. На этом фоне ресницы смотрятся более объемными, а глаза также визуально увеличиваются, что делает взгляд таинственным и максимально выразительным.

Ресницы-паутинки

Некоторые дамы воспринимают ресницы-паутинки как результат нанесения большого количества старой, просроченной туши или вчерашнего макияжа, который не успели смыть. На самом деле вам нужно вспомнить, как именно выглядели идеальные ресницы у девушек девяностых годов. Они были длинные и слегка слипшиеся, что позволяло глазам смотреться кукольными и необычайно привлекательными. Вы можете достичь этого эффекта либо при помощи качественной туши с удлиняющим и объемным эффектом, нанесенной в два или три этапа (подождать, пока высохнет первый слой, затем нанести следующий). Отличным вариантом будет водостойкая тушь, однако минусом станут сложности при смывании. Либо вы можете наклеить искусственные ресницы, которые собраны в пучки у корней и расходятся у кончиков.

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Контуры

Если обвести контуры, губы визуально будут выглядеть более полными. Поэтому используйте карандаш, который будет немного темнее основного цвета помады. Есть еще один трюк: обвести контуры карандашом (можно его немного растушевать), а затем покрыть губы блеском. Это было модно в девяностых, и теперь эта тенденция снова возвращается.

Коричневая помада

Можно с уверенность сказать, что мода на коричневую помаду периодически появлялась, а затем пропадала. Этой осенью такой цвет снова в тренде. Если вы считаете коричневый цвет чрезмерно темным, можете использовать бежевый тон. Помада должна быть матовой, это придаст большего шарма. Макияж в этом случае выглядит более четким и креативным. Он не всегда похож на натуральный. Но при этом не смотрится слишком ярко и броско.

Вишнево-красный тон для губ

Этой осенью снова возвращается вишнево-красный цвет. Если вы любите более яркую помаду, наверняка вам понравится этот оттенок. Красные цвета всегда в тренде, но в этом сезоне акцент делается именно на такой тон. Глубокий и сочный оттенок сделает ваши губы более выразительными, привлекательными и объемными (особенно если вы идеально подберете карандаш под цвет помады).

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Четкие брови

Прежде чем прорисовать и ярче обозначить линию бровей, необходимо предварительно прочесать брови щеточкой. Постарайтесь сделать так, чтобы была видна каждая волосинка. Будет замечательно, если вы расчешете их не только по направлению к вискам, но и немного «повернете» в сторону ко лбу. Это даст вам возможность сделать форму максимально привлекательной. Все образовавшиеся пробелы между волосинками аккуратно закрасьте карандашом или другим средством декоративной косметики.

Прозрачный макияж

Именно в девяностых годах впервые все узнали о том, каким красивым и нежным бывает естественный макияж. Небольшое количество румян, мягкие тени для век и оттенок помады, который лишь ненамного отличается от натурального, – вот образ, который является трендовым. Для тона лица рекомендуется использовать максимально естественный тон, аналогичный цвету кожи. Немного туши, гармонично подобранная пастельная палитра будут отлично сочетаться с любым нарядом. В этом заключается преимущество данного типа макияжа.

Вместо заключения

Если вы хотите сделать идеальный макияж, воспользуйтесь тенденциями прошлых лет. Там есть очень много оригинальных и полезных трюков, которые будут актуальными и сегодня. Помните о том, что нынешняя мода отличается демократичностью, поэтому полагайтесь исключительно на свой личный вкус и предпочтения.