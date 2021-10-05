Кейт Уинслет спасла бабушку незнакомца, и тот не устоял: долгий путь актрисы к счастью

Сегодня 46 лет исполняется звезде фильма «Титаник» Кейт Уинслет. Ей пришлось преодолеть немало трудностей для того, чтобы реализоваться и в карьере, и в личной жизни. Зато теперь она может гордиться тем, что выиграла самую тяжелую борьбу: с самой собой.

Критика

Кейт хоть и родилась в актерской семье, однако никто из ее родителей не добился особого успеха на данном поприще. Уинслет мечтала воплотить нереализованные мечты родственников, но оказалось, что это очень непросто.

Со школьной скамьи Кейт сталкивалась с критикой относительно лишнего веса. Впоследствии ее не хотели брать по той же причине сниматься в кино. Долгое время она была королевой эпизодов, пока наконец не сыграла главную роль в фильме «Титаник», которая и сделала ее знаменитой.

Однако после выхода киноленты на экраны Кейт Уинслет прочитала в прессе критические публикации относительно своей фигуры. Опять окружающие посчитали, что она толстая, что стало очередным ударом по самолюбию знаменитости.

Путь к принятию себя

Уинслет понадобились долгие годы для того, чтобы принять себя и полюбить свое тело. Немаловажную роль сыграло материнство. После рождения детей у Кейт изменились приоритеты.

Теперь она хоть и следит за собой, но понимает, что на первом месте должно быть здоровье. Она является противницей пластики, но не исключает, что как публичной персоне ей придется как-то подтянуть морщинки лет после пятидесяти.

Благодаря вегетарианству Кейт удается держать себя в прекрасной физической форме.

Неудачный брак

В юности актриса встречалась с писателем Стивеном Тредром. Эти отношения оставили теплые воспоминания в душе у Кейт. Несмотря на расставание, они остались друзьями. Кейт была со Стивеном рядом в последние дни его жизни.

Однако под венец артистка пошла с начинающим режиссером Джеймсом Триплтоном. Ради него она отказывалась от многих ролей в кино, выбирая только те проекты, над которыми работал супруг. В 2000 году у пары родилась дочь Мия, но брак дал трещину.

Джеймсу настолько надоели разговор о том, что его избранница успешнее и больше зарабатывает, что он не выдержал конкуренции и подал на развод, оставив Кейт с разбитым сердцем.

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Ревнивец

Вскоре судьба преподнесла Кейт подарок в виде встречи с режиссером Сэмом Мендесом. В 2003 году они узаконили свои отношения, вскоре у пары появился на свет сын Алфи. Но и этот брак не продержался долго. В общей сложности супруги прожили семь лет.

Поговаривают, что причиной развода стала ревность Сэма. Он сам пригласил жену сниматься в одном фильме с Леонардо Ди Каприо, а потом стал ревновать.

На съемочной площадке Мендес не знал, как сделать жене больно, поэтому придирался по пустякам и унижал. Ди Каприо заступался за коллегу, что еще больше приводило Сэма в ярость. Вскоре состоялся развод.

Спасение старушки

История любви артистки с третьим мужем достойна экранизации. В 2011 году, чтобы развеяться, Кейт оправилась со своими детьми отдыхать на остров миллиардера Ричарда Брэнсона. Неожиданно налетел тропический ураган. Молния ударила в здание с отдыхающими: начался пожар. Постояльцы выбежали на улицу, но потом выяснилось, что внутри осталась старушка. Отважная Кейт забежала в дом и буквально вытащила пожилую женщину из огня. Оказалось, что это была родная бабушка Брэнсона.

Племянник миллиардера Эдвард Смит настолько восхитился смелостью хрупкой актрисы, что захотел познакомиться с ней поближе.

Так и начался их роман, который впоследствии привел к свадьбе. В 2013 году Кейт родила третьему супругу сына Беара.

Пока в отношениях пары царит полная идиллия.

Поклонники знаменитости искренне надеются на то, что Кейт наконец удалось повстречать достойного мужчину и что это ее последний брак.