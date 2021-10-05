 

“Была очень сложная прошлая неделя”. Джамала сообщила, что ее отца прооперировали

05.10.2021, 15:38, Новости дня
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Артистка сообщила подписчикам, что на минувшей неделе он перенес операцию, но не уточнила, в связи с чем ее отец обратился к медикам за помощью.

“Была очень сложная прошлая неделя. Папе сделали операцию”, – подписала ролик Джамала.

Скриншот: jamalajaaa / Instagram
Контекст:

Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, Киргизия. Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.

Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе “Евровидение 2016”. Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполнила композицию о депортации своего народа “1944”.

Сейчас певица принимает участие в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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