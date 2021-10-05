“Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал”. Матвиенко показала свое купание на Мадейре
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“Мадейра”, – подписала она фотографии.
На двух снимках запечатлено купание Матвиенко во время шторма. На третьем фото – пятилетняя дочь певицы Нина.
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“Безумие красоты природы и девушки в этой искрящейся воде у скал”, – отметила подписчица venera.angel.
Контекст:
Тоня Матвиенко стала широко известна в 2011 году, когда заняла второе место в проекте “Голос країни” на “1+1”, уступив первенство певцу Ивану Ганзере. В 2013 году вместе с матерью, певицей Ниной Матвиенко, выпустила альбом “Нове та найкраще”.
Тоня Матвиенко в 2017 году вышла замуж за коллегу Арсена Мирзояна. В 2016 году у них родилась дочь Нина. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна (1998).
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