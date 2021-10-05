 

“Безумие красоты природы и девушки в искрящейся воде у скал”. Матвиенко показала свое купание на Мадейре

05.10.2021, 15:38, Новости дня
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“Мадейра”, – подписала она фотографии.

На двух снимках запечатлено купание Матвиенко во время шторма. На третьем фото – пятилетняя дочь певицы Нина.

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Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

“Безумие красоты природы и девушки в этой искрящейся воде у скал”, – отметила подписчица venera.angel.

Контекст:

Тоня Матвиенко стала широко известна в 2011 году, когда заняла второе место в проекте “Голос країни” на “1+1”, уступив первенство певцу Ивану Ганзере. В 2013 году вместе с матерью, певицей Ниной Матвиенко, выпустила альбом “Нове та найкраще”.

Тоня Матвиенко в 2017 году вышла замуж за коллегу Арсена Мирзояна. В 2016 году у них родилась дочь Нина. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна (1998).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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