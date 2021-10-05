 

Украина до конца года внесет в ООН обновленные резолюции по Крыму – Зеленский

05.10.2021, 15:38, Новости дня
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Зеленский поблагодарил президента Израиля за поддержку в этом вопросе.

“Мы благодарны Израилю за принципиальную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться и далее. В частности, в рамках ООН, где до конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблее обновленные резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации оккупированного полуострова”, – сказал Зеленский.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Генеральная Ассамблея ООН в течение этих лет приняла несколько резолюций, касающихся положения дел на полуострове – в том числе, касающиеся милитаризации Крыма Россией и нарушений прав человека в Крыму. 

В ходе выступления на ГА ООН 22 сентября Зеленский поблагодарил страны, которые “не боятся называть оккупацию оккупацией, а агрессию – агрессией”, призвал все страны ООН присоединиться к Крымской платформе и раскритиковал ООН за то, что она проигнорировала саммит Крымской платформы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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