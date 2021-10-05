Шмыгаль заявил, что Украина не намерена вести переговоры о прямых поставках газа из РФ

“Такие переговоры не планируются”, – заявил глава правительства.

Он также прокомментировал прекращение поставок российского газа в Венгрию через территорию Украины. По словам премьера, в условиях рынка “Газпром” имеет такое право, но должен оплачивать забронированные мощности украинской ГТС.

“Когда один из партнеров отказывается от чего-то, ищут других партнеров. Мы ведем переговоры с Румынией, Молдовой, другими странами. И очевидно, что намерения определенных партнеров были известны и понятны “Нафтогазу”. Об этом говорил глава “Нафтогаза”, когда предлагал, чтобы европейские покупатели газа от “Газпрома” могли получать газ на границе Украина-РФ”, – сказал глава правительства.

Контекст:

Украина с осени 2015 года не импортирует природный газ по контракту с “Газпромом”, закупая газ на своей западной границе.

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода “Балканский поток”, по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с “Газпромом” о поставках российского газа на период до 2036 года.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Глава “Оператора газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику соглашения обвинил Киев во “вмешательстве” во внутренние дела Венгрии, так как не считает поставки российского газа политическим вопросом. Он заявил, что “глубоко возмущен решением украинского правительства оспорить это соглашение в Европейской комиссии”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после этого назвал ударом действия Будапешта. Киев и Будапешт должны рассмотреть пути для дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики и выработать “оптимальные решения для нейтрализации угроз этого соглашения”, считают в МИД.

В Еврокомиссии решили проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.

“Оператор газотранспортной системы Украины” сообщил, что в 7.00 1 октября “Газпром” прекратил поставки газа в Венгрию через территорию Украины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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