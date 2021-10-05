 

Nvidia готовит к выпуску новые видеокарты

05.10.2021, 15:26, Новости дня
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Американский производитель электронных устройств Nvidia планирует до января представить очередную версию видеокарты, которая выйдет под основным брендом компании.

По словам экспертов, GeForce RTX 30 Super выйдет с «небольшим сюрпризом». Речь идет о выпуске целой линейки устройств с нарастающими показателями, говорят специалисты. Например, в версии RTX 3070 Ti будет 16 Гб оперативной памяти.

Также стало известно о намерении производителя использовать устаревшие GPU, благодаря чему можно будет увеличить количество производимых устройств. Наконец, эксперты подметили еще один нюанс: Nvidia пытается создать малопригодную для майнинга видеокарту, которая, впрочем, не станет низкопроизводительной, если ее использовать по прямому назначению.



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