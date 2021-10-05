 

Toyota выпустит трехколесный тихоходный электроскутер

05.10.2021, 15:26, Новости дня
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Три колеса вместо двух, максимальная скорость до 10 километров в час и цена в три тысячи американских долларов – все эти данные касаются новопредтавленного электроскутера от японской компании Toyota.

По словам разработчиков, характерной особенностью нового транспортного средства является хорошая система безопасности. Данный электроскутер предназначен, в первую очередь, для пожилых людей. Отсюда и столь жесткое ограничение скорости, и повышенные требования к устойчивости на дороге.

Модель вышла под названием C+walkT и, как сообщили у производителя, ее можно заказывать прямо сейчас. Главная задача скутера – обеспечить легкое передвижение для людей, которым трудно ходить пешком.



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