 

Коммуналка, перелом и ужасная болезнь: как на самом деле живут Чурикова и Панфилов

05.10.2021, 15:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

78-летняя актриса Инна Чурикова неразлучна со своим мужем, 87-летним режиссером Глебом Панфиловым, больше 50 лет. Эту звездную пару считают одной из самых прочных. Как им удалось пронести любовь и уважение друг к другу сквозь годы и испытания?

Путь в кинокарьере Чурикова и Панфилов прошли разный. Инна мечтала сниматься в кино с детства и закончила
театральное училище имени Щепкина на пятерки. А Глеб получил техническую специальность и только после этого подался в творчество: устроился на телевидение, поступил во ВГИК и закончил режиссерские курсы.

Несмотря на то, что до встречи с Панфиловым артистка уже получила какую-никакую известность в фильме “Морозко”, в большое кино ее привел именно будущий избранник. На главную роль в свою первую картину “В огне брода нет” режиссер целенаправленно пригласил Чурикову. По его словам, он узнал в девушке свою будущую любовь уже при первом разговоре по телефону.

Стремительный роман зародился во время съемок. Фильм “В огне брода нет” получил признание, но в прокат так и не вышел. Вскоре Глеб Анатольевич написал сценарий фильма “Начало” под свою возлюбленную, но исполнить главную роль ей не позволили руководители картины. Пара поженилась еще до проката, а фильм произвел настоящий фурор.

В 1978 году у супругов, проживающих в крошечной комнате коммуналки, родился первенец. Но Инна Михайловна почти сразу вернулась на сцену, чтобы не растерять популярность. В 1982 году Глеб Анатольевич снял фильм “Васса” со своей женой и сыном, ушел на семилетний перерыв и стал режиссером театра “Ленком”, где уже работала его супруга.

Возлюбленные совместно приняли участие в 15 картинах. На протяжении всей карьеры Чурикова была музой Панфилова: он ставил с ней спектакли, Инна помогала супругу писать сценарии и играла главные роли в его фильмах.

В 2012 году Инна Михайловна сломала руки, поскользнувшись у театра. Пока поклонники ждали подробностей и состоянии любимой артистки, супруг возил ее по больницам, постановив свои проекты. В 2013 году у Чуриковой нашли проблемы с сердцем. А в 2019 году актрису госпитализировали после падения со сцены театра и обнаружили эндотоксикоз. Рядом с ней всегда был муж.

Даже спустя 50 лет брака Чурикова и Панфилов продолжают удивлять публику крепким союзом – в этом году Инна Михайловна поднялась с мужем на сцену во время премьеры его картины “Иван Денисович”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.06 / Leica представила первый флагманский смартфон Leitz Phone 1 с продвинутой камерой

03.04 / Мнение: Бой за высоту 715,3

06.09 / Мнение: Митинг в Минске 05.09.2020

22.08 / Мнение: Телеграмный аспект беломайдана

02.09 / Привлекаем удачу и счастье с помощью маникюра: какие пальцы следует выделить, согласно фэншуй

18.12 / Константин Богомолов и другие гости коктейля Клуба “418”

30.11 / Врач объяснил появление непреодолимого желания съесть шоколад

28.11 / Лукашенко посетил «красную зону» больницы и пообщался с пациентами

08.03 / Мнение: Праздник 8 марта

16.06 / Старше, младше или ровесник: как разница в возрасте может повлиять на ваши отношения с мужчиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика