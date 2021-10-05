Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на 7 октября. Как известно, в этот день президент России отмечает день рождения. В этом году, напомним, главе государства исполняется 69 лет.

По словам представителя Кремля, в день рождения российский лидер будет работать. Песков не исключил, что вечер четверга Путин проведет в компании родных и близких, поскольку зачастую бывает так. Пресс-секретарь президента также отметил: у Владимира Владимировича в настоящий момент “особо нет такой самоизоляции”.

Кроме того, Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о причинах увольнения губернаторов, в том числе главы Тамбовской области Александра Никитина, заявил, что в каждом случае предлоги для отставки отличаются. Представитель Кремля не смог сказать, что послужило поводом для ухода Никитина с должности, которую тот занимал всего год.

Также пресс-секретарь российского лидера, как пишет издание, сказал, что власть может прибегать к разным методам, благодаря которым население все больше будет понимать необходимость вакцинации. Песков отметил, что каждый субъект РФ может практиковать собственные меры.

Ранее представитель Кремля рассказал об отношении Владимира Путина к возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дмитрий Песков в очередной раз отметил, что нужно определиться с темами этих переговоров. По словам пресс-секретаря российского лидера, для этой встречи пока предпосылок нет.