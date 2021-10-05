Алина Кабаева написала президенту FIG о судейской ошибке в Токио

Алина Кабаева назвала ошибкой решение судей по выступлению Дианы Авериной на Олимпиаде в Токио. Гимнастка высказала свои претензии в письме, направленном президенту FIG Моринари Ватанабэ.

Кабаева, как и другие эксперты, провела тщательный анализ выступления Авериной и Линой Ашрам. Судьи отдали золотую медаль израильтянке, допустившей грубую ошибку. Даже по оценкам россиянка должна была быть первой, так как он набрала 24.000 балла, в то время как ее сопернице поставили 23.300. Единственный выход из сложившейся ситуации олимпийская чемпионка видит в обнародовании всей информации о судействе. Подобный шаг стал был подтверждением основополагающих принципов олимпизма и мог способствовать укреплению престижа FIG, как авторитетной спортивной организации мирового уровня, передает regnum.ru

Российские гимнастики впервые за четверть века остались без золотых медалей. Кабаевой сразу показалось странным, чтобы победа досталась спортсменке, выступление которой было далеко от идеального.

«На ОИ в Токио произошел беспрецедентный случай в истории спорта. Конечно, сложно назвать случившее спортом. Мне кажется, судьи до конца боролись со своей совестью, но все-таки одержали над ней победу», – заявила Кабаева.

Позицию олимпийской чемпионки поддержали многие спортсмены. Ирина Слуцкая увидела в произошедшем бизнес. Олимпиада стала для многих непредсказуемой, так как судьи не переставали удивлять своими решениями. Ольга Капранова назвала проигрыш Авериной «нонсенсом» в художественной гимнастике.

Ватанабэ не успел ответить на обращение Кабаевой, но она надеется на транспарентность и открытость. Без них МОК не удастся сохранить свой высокий статус.