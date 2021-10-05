 

Маневры кораблей ВМФ России в акватории моря Лаптевых вызвали панику в США

05.10.2021, 15:12, Разное
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Маневры ВМФ РФ, которые были совершены в море Лаптевых, произвели на США огромное впечатление. Такие выводы сделали китайские эксперты в своей новой статье.
Мировое сообщество продолжает наблюдать за тем, как развиваются отношения между РФ и США. Эти две страны имеют ряд разногласий, поэтому регулярно возникают опасные ситуации. На одной из авиабаз в Исландии появились самолеты В-2. Для РФ это стало неприятным сюрпризом. Переброска сил говорит о том, что Штаты в перспективе хотят взять под контроль арктическое воздушное пространство. Китайские эксперты считают, что панику в Пентагоне вызвали недавние маневры, проведенные в России.

В море Лаптевых прошли военные учения, предполагающие отработку высадки десанта и отражение атаки с воздуха при наличии условного противника. В рамках маневров задействовались расчеты ЗРК «Панцирь-С». За действиями ВМС РФ следили в Пентагоне. Американскому ведомству намекнули, что произойдет с В-2, если они окажутся в воздушном пространстве РФ в районе Арктики.

СМИ США сразу же написали множество публикаций после проведенных маневров на тему возможного поражения Вашингтона в борьбе за Арктику. Китайские эксперты считают, что американцы не обладают достаточной материально-технической базой, чтобы конкурировать с РФ в Арктике.

Источник: politros.com



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