 

Баталину освободили от должности замглавы Минтруда

05.10.2021, 15:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОльга Баталина освобождена от должности замглавы Минтруда, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Баталину Ольгу Юрьевну от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ в связи с переходом на другую работу», – говорится в документе.

Баталина занимала должность заместителя министра труда и социальной защиты с 28 февраля 2020 года.



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