Баталину освободили от должности замглавы Минтруда

Ольга Баталина освобождена от должности замглавы Минтруда, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Баталину Ольгу Юрьевну от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ в связи с переходом на другую работу», – говорится в документе.

Баталина занимала должность заместителя министра труда и социальной защиты с 28 февраля 2020 года.