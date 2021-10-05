Баталину освободили от должности замглавы Минтруда
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Ольга Баталина освобождена от должности замглавы Минтруда, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина появилось на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Баталину Ольгу Юрьевну от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ в связи с переходом на другую работу», – говорится в документе.
Баталина занимала должность заместителя министра труда и социальной защиты с 28 февраля 2020 года.
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