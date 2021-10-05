Путин рассказал об ожиданиях от «разбюрокрачивания» работы учителей

Президент РФ Владимир Путин надеется, что депутаты Госдумы доведут до конца задачу по снижению бюрократической нагрузки на учителей.

Во время встречи с участниками конкурса «Учитель года – 2021» глава государства напомнил, что во время подготовки к выборам депутатов Государственной Думы он встречался с некоторыми кандидатами, с людьми, которые принимали активное участие в избирательной кампании, передает РИА «Новости».

«И там руководительница образовательного центра «Сириус» Елена Владимировна (Шмелева) говорила об этой как раз бюрократической нагрузке, и мы договорились о том, что она, безусловно, там, где она абсолютно не оправдана, должна быть сокращена. И надеюсь, что депутаты Госдумы, правительство не только обратят на это внимание в ходе избирательной кампании, но и доведут эту работу до логического завершения, разгрузив учителя от не свойственной по сути им функции и ненужной функции заполнения бумажек там, где они совершенно не нужны», – сказал Путин.

Путин также затронул тему сопряжения образовательных стандартов и творческого подхода в учительской работе, заметив, что это «две вещи, которые, на первый взгляд, исключают друг друга», «но это не так абсолютно».

Также он добавил, что власти постараются сделать так, чтобы в большем количестве российских городов появились исторические парки, что поможет образованию.

«Полностью поддерживаю по поводу парков исторических… Постараемся сделать так, чтобы они появлялись как можно в большем количестве регионов, городов», – рассказал президент.

Путин считает, что историю лучше изучать не только по учебникам, сидя за партой, но и используя в том числе мультимедийные возможности, пользоваться всем арсеналом, чтобы «научить человека думать».

Также, по его словам, изучению истории поможет и программа «Пушкинская карта», с помощью которой молодые люди могут посещать музеи.

Ранее Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что это благородный труд, который невозможно переоценить.