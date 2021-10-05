Пожар в Подмосковье на складе пиломатериалов локализован

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05.10.2021, 15:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ подмосковном поселке Малаховка локализован пожар на складе с пиломатериалами, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 14.53 мск объявлена локализация пожара на площади 450 кв. метров», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Пожар начался на улице Новой в поселке Малаховка, площадь возгорания составила 450 кв. метров, постройка была охвачена огнем по всей площади. Данных о пострадавших нет.



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