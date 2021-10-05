Факультет теологии РАН получит гранты для финансирования экспериментов

Министерство науки и высшего образования РФ совместно с Советом по грантам Президента РФ объявило о присвоении грантов на проведение исследований сотрудникам факультета теологии РАН.

Два гранта выделены для специалистов теоретической теологии, исследующих вопросы установления точного числа источников исхождения Святого Духа внутри Троицы и предельного возможного количества ангелов, находящихся в абстрактной единичной точке пространства.

Один грант предназначен для экспериментов в столь перспективной области практической теологии, как измерение абсолютной и относительной (в пересчете на количество участвующих прихожан) меры благодати, снисходящей в процессе религиозных обрядов и вычисление зависимости оной от квалификации священнослужителя, вида обряда, а также даты и места его проведения.

В общей сложности выделенные на финансирование исследований и экспериментов средства не превысят 3 миллиарда рублей.

—