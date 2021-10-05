“Сексуальная леди”, “Безумно красиво”. Ефросинина показала фигуру в соблазнительном образе
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Телеведущая дополнила образ туфлями с леопардовым принтом.
“Ночь не спала после “Экзамена” на откровенность, что мы вчера записали”, – призналась она.
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“Маша, выглядите безумно красиво”, – прокомментировала подписчица annameriann.
“Сексуальная леди”, – написал bogdan2320219.
Контекст:
Маша Ефросинина в качестве телеведущей дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”. Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала в YouTube и занимается благотворительностью.
3 августа стало известно, что Ефросинина стала приглашенным судьей шоу “Україна має талант”.
“Экзамен” – авторское шоу Ефросининой на YouTube-канале телеведущей.
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