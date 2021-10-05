“Попа самая шикарная”. Мендель снялась топлес, засветив цветное тату

Мендель позирует в кадре с распущенными фолосами на фоне фортепиано, стоя спиной к объективу.. Журналистка во время съемки прикрыла ягодицы черной курткой, оставив в зоне видимости фрагмент татуировки, нанесенной внизу спины.

Ранее она называла эту татуировку “патриотической”. Цветное тату не спине – не единственное изображение на теле Мендель. Также у нее на ступне правой ноги набит скрипичной ключ.

“Попа самая шикарная”, – отреагировали на фото подписчики.

“Вот это поворот”, – удивились фолловеры.

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Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Контекст:

Мендель родилась 3 сентября 1986 года в Геническе (Херсонская область).

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.

1 июля Мендель сообщила, что написала книгу об украинской политике. Она рассказывала, что героиня книги – украинка, которая родилась перед развалом СССР в русскоговорящем городе, которая “хорошо прочувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но училась у западного мира”. Книга вышла в печать 11 июля.

В сентябре стало известно, что Мендель станет колумнистом программы “Реальная политика с Евгением Киселевым” на канале “Украина 24”.

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