 

Hubble сфотографировал “опасный танец” двух галактик

05.10.2021, 14:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Гравитационное притяжение двух галактик заставляет их взаимодействовать, этот процесс ученые назвали “опасным танцем”.

“Такие гравитационные взаимодействия между галактиками обычны и являются важной частью галактической эволюции. Большинство современных астрономов считают, что столкновения спиральных галактик приводят к образованию галактик другого типа, известных как эллиптические галактики. Однако эти столкновения происходят во временных масштабах, которые значительно превосходят продолжительность жизни человека”, – отметили в обсерватории.

Галактики находятся на расстоянии более 100 млн световых лет от Земли, уточнили ученые.

Фото: esahubble.org
Контекст:

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства, входит в число больших обсерваторий NASA.

Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.05 / Украина за сутки выпустила 22 мины по территории ДНР

16.06 / Появились снимки прототипа электрокара Microlino 2.0

05.07 / Тышкевич считает, что миграционный кризис в Литве – “неприятный сюрприз”, организованный Лукашенко

31.07 / В Минске завершился многотысячный митинг в поддержку Тихановской

22.09 / Поисковую группу Ан-26 в Хабаровском крае увеличили

11.07 / В Сирии произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе. США заявили о “непрямой атаке” на своих военных

06.12 / МИД РФ назвал подписание «Акта Родченкова» следствием привычки США доминировать

07.10 / От взрывов боеприпасов на складе под Рязанью пострадали шесть человек

06.10 / Врач рассказал о состоянии Трампа в первый день после выписки

24.03 / Рудьковский заявил, что Шуфрич может быть причастен к тому, что его “выманили в РФ” в 2018 году. Шуфрич ответил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика