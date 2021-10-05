 

Во Львове образовалась очередь из “скорых” с больными COVID-19. Фото

05.10.2021, 14:44, Новости дня
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По словам пресс-секретаря, за вчерашние сутки в больницу поступило рекордное количество заболевших с начала борьбы с пандемией – 81 человек.

По состоянию на утро 5 октября в стационаре находится 409 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Среди них вакцинирован только один, добавила Каспшишак.

https://www.facebook.com/khrystyna.kaspshyshak/posts/4332344166846484

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в октябре этот показатель уже превышает 9 тыс.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупреждал, что в связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период. 

По данным Львовского горсовета, всего за время эпидемии коронавируса по состоянию на утро 5 октября во Львове и области подтвердили 153,4 тыс. случаев заболевания COVID-19, из которых 3953 – летальные. За прошлые сутки в области выявили 592 случая заболевания, из них 284 – во Львове. 

4 октября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Львов уже входит в “красную” зону карантина и не избежит ее, нагрузка на больницы уже высокая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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