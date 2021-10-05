Разумков не планирует обжаловать возможное решение о своей отставке. Он намерен создать собственную команду

“Я буду работать дальше. Должность – механизм, инструмент, без должности главы Верховной Рады будет трудно это сделать, а может, легче. Потому что ты себя чувствуешь человеком, который возвращается к 2019 году, к тем эфирам, командировкам, встречам с людьми. Должность в этом плане мешает. Работать буду много, силы, время есть, команда будет. Нам нужно много сделать из тех обещаний, которые мы давали, реальных обещаний”, – сказал Разумков.

Он отметил, что его отстранение от работы на два пленарных дня по инициативе фракции “Слуга народа” и депутатских групп “Довіра” и “За майбутнє” состоялось с нарушением регламента, однако не видит смысла это доказывать.

Также спикер парламента не собирается обжаловать решение о своей отставке, если нардепы его примут.

“Я очень хотел верить, что за два года мы вернули Верховную Раду к парламентской работе, но, видимо, я ошибся в людях, ценностях, с которыми они шли”, – резюмировал Разумков.

Контекст:

Разумков стал спикером Рады 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции “Слуга народа” и Разумкова есть разногласия относительно закона об олигархах. Спикер, вопреки решению фракции, направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию до его рассмотрения во втором чтении. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента сложившуюся ситуацию назвали “мировоззренческим конфликтом” и не исключили, что в него вмешается президент Украины Владимир Зеленский. Во фракции конфликт с Разумковым назвали “сложной производственной ситуацией” и допустили возможность отставки спикера Рады.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским. 17 сентября Арахамия опроверг эту информацию.

30 сентября он обратился к Разумкову от имени фракции “Слуга народа” с просьбой выдать подписные листы для сбора подписей об отзыве главы парламента. Листы по этому обращению подготовили, пресс-секретарь Разумкова сообщила, что их можно забрать в аппарате Рады. Арахамия подал еще одно такое же обращение, но уже от себя лично.

В результате конфликта в “Слуге народа” решили не приглашать Разумкова на выездное заседание фракции в Трускавце Львовской области.

2 октября нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что его фракция собрала достаточное количество подписей, необходимых для инициирования отзыва Разумкова с должности спикера Рады.

Арахамия прогнозирует, что за отставку Разумкова проголосуют свыше 240 нардепов. Претендентом на должность председателя Рады называют первого вице-спикера Руслана Стефанчука, глава партии “Слуга народа”, замглавы этой фракции в Раде Александр Корниенко сказал, что готов занять должность вице-спикера.

Разумков 4 октября сообщал, что в Верховной Раде 4 октября запустили процедуру его отзыва с должности председателя парламента. Он также заявлял, что на этой неделе в повестке не может появиться вопрос его отзыва с должности.

5 октября парламент внес вопрос отзыва Разумкова в повестку сессии. Его должны рассмотреть 7 октября.

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