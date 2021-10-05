Стало известно, во что обходится производство смартфона Apple iPhone 13 Pro

Компания Apple тратит на производство своего дорогого смартфона iPhone 13 Pro примерно 570 американских долларов. Таковой и следует считать его реальную себестоимость, отмечают эксперты.

При этом базовая розничная цена объявлена в размере тысячи долларов, напоминают специалисты. Но значит ли это, что сама «Яблочная» компания зарабатывает на каждом аппарате по 430 «зеленых». Увы, это не так.

На самом деле, сумма может оказаться как больше, так и меньше. Все зависит от того, каковы будут затраты в торговой сети. Это зависит, прежде всего, от стоимости рекламных компаний и скорости продаж. Далее следует напомнить о расходах на логистику (хранение, доставка и пр.). Наконец, если окажется, что аппараты застрянут на складах, то говорить уже придется об убытках, а не о прибылях.