Эксперт напомнил, чего нельзя делать со смартфоном зимой

Российский эксперт Александр Маляревский напомнил соотечественникам, как не надо поступать со смартфонами и другими мобильными устройствами в зимнюю стужу. Данное сообщение сегодня актуально, так как дело идет к холодам, а на протяжении лета многие уже забыли об элементарных правилах.

Во-первых, эксперт советует не допускать переохлаждения электронных устройств. Это значит, что в морозную погоду не стоит носить смартфоны в карманах верхней одежды, дамских сумочках, класть планшеты или ноутбуки в рюкзаки, например. При переохлаждении плохо работает аккумулятор, да и само устройство может сбоить.

Во-вторых, если ваш смартфон замерз, ни в коем случае нельзя пытаться оживить его, помещая возле каких-либо нагревательных приборов. Тогда шок будет двойным, а это для электроники еще хуже.