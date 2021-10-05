 

Эксперт напомнил, чего нельзя делать со смартфоном зимой

05.10.2021, 14:32, Новости дня
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Российский эксперт Александр Маляревский напомнил соотечественникам, как не надо поступать со смартфонами и другими мобильными устройствами в зимнюю стужу. Данное сообщение сегодня актуально, так как дело идет к холодам, а на протяжении лета многие уже забыли об элементарных правилах.

Во-первых, эксперт советует не допускать переохлаждения электронных устройств. Это значит, что в морозную погоду не стоит носить смартфоны в карманах верхней одежды, дамских сумочках, класть планшеты или ноутбуки в рюкзаки, например. При переохлаждении плохо работает аккумулятор, да и само устройство может сбоить.

Во-вторых, если ваш смартфон замерз, ни в коем случае нельзя пытаться оживить его, помещая возле каких-либо нагревательных приборов. Тогда шок будет двойным, а это для электроники еще хуже.



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