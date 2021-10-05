 

Мнение: Грядёт реструктуризация рынка продуктовой торговли

05.10.2021, 14:26, Разное
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 Недавно узнал о закрытии гипермаркета одной известной сети (не буду рекламировать), в котором были высокие цены почти на весь ассортимент. Наконец-то! Развитие сетевых субъектов торговли способствует олигополизации рынка и тенденции обратимости сего процесса понемногу начали проявляться. Точечные закрытия отдельных, полагаю, весьма убыточных, «сетевых» супермаркетов происходили ещё в 2019-м, а также становится известно о закрывшихся супермаркетах из числа продуктовых сетей, локализованных в отдельных регионах, например, одна из них с 2017г. уменьшилась на 15 магазинов из 90.

В результате развёртывания в последние 7 лет двух крупнейших продуктовых сетей формата «у дома», многие местные продуктовые магазины с доступными ценами и маленькие продуктовые сети были вынуждены прекратить свою деятельность, а массовый снос павильонов из-за непродления сроков аренды земельных участков также разряжал конкурентную среду.

«Голосуя деньгами» в пользу того или иного субъекта торговли, можно способствовать минимизации продаж неприемлемых субъектов торговой деятельности. Нужно только не поддаваться соблазну вроде скидок и акций, а бедолаги с рюкзаками, которых стало много, и так снижают их рентабельность, увеличивая недостачу. Многие уже давно принципиально не финансируют продуктовых «сетевиков», особенно бедняки, малоимущие и нищие.

И лишь менеджеры на заграничной бирже, рекомендуя инвесторам вложиться в крупную зарубежную торговую сеть, будут продлять их бесперспективное существование.

В итоге вместо них появятся иные магазины.

Источник: Достало



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