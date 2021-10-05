 

Названы три самые крупные в России зарубежные компании

05.10.2021, 14:22, Разное
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Авторитетный финансовый журнал Forbes составил рейтинг из 50 крупнейших в России компаний, которые более чем на 50% контролируются иностранными лицами. Его возглавили фирмы из Швейцарии, Франции и Германии.

Самым крупным иностранным игроком оказался швейцарский производитель табачных изделий Philip Morris International. Второе место заняла французская фирма Leroy Merlin, предоставляющая товары и услуги для ремонта, дома и быта. Тройку лидеров замыкает немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group. Помимо них в топ-10 попали компании Renault, Auchan, Apple, IKEA, Toyota Motor и Samsung Electronics, сообщают “Вести Подмосковья”.



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