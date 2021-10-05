Данила Поперечный дразнил Егора Крида из-за зависти

Комик Данила Поперечный в рамках интервью признался, что завидовал Егору Криду. В связи с этим он дразнил его в своих шутках.

В одном из шоу Поперечный в рамках выступления заявил, что Крид имеет нетрадиционную ориентацию. Артист пришел в ярость от подобных шуток в свой адрес. В результате между знаменитостями началась самая настоящая вражда.

Поперечный заявил, что действовал в рамках стендап-шоу. Однако после того, как Крид показал свою реакцию, он решил написать о рэп-исполнителе целую серию различных шуток. В Сети долгое время продолжался конфликт известных персон. В 2019 году знаменитости пересеклись на проекте «Прожарка», где смогли высказать все претензии.

Конфликт комика и рэпера перерос в дружбу. Сейчас знаменитости тепло общаются, периодически шутят друг над другом. Поперечный заявил, что благодарен Криду за вклад в его развитие. Долгое время комик дразнил его, а потом понял, что делает это из-за того, что артист является популярным. В какой-то степени он даже завидовал ему. Артист понял, что все претензии к Криду заканчиваются на слове популярный.

Сейчас Данила Поперечный является известным и популярным комиком. За его жизнью в социальных сетях следят миллионы человек.

Источник: regnum.ru