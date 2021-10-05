 

Сексуальному насилию священников во Франции за 70 лет подверглись 216 тыс. человек

05.10.2021, 14:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей и религиозных деятелей во Франции в период с 1950-го по 2020 год стали как минимум 216 тыс. несовершеннолетних, сообщил глава независимой комиссии по вопросам сексуального насилия в церкви Жан-Марк Совэ.

«Проведенное расследование среди населения … выявило, что среди населения Франция старше 18 лет … 216 тыс. человек в период их несовершеннолетия подверглись сексуальному насилию со стороны священнослужителей или религиозных деятелей», – передает РИА Новости слова Совэ, представлявшего соответствующий доклад комиссии.

Совэ отметил, что речь идет только о жертвах, которые сегодня живы. «Жертвы, которых сегодня уже нет в живых, конечно, не были взяты в расчет», – указал он.

Независимая комиссия по вопросам сексуального насилия в церкви во Франции была создана в 2019 году.

Ранее Ватикан наказал двух польских священников за сексуальные злоупотребления.



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