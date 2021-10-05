Россияне выразили уверенность в необходимости дарить учителям цветы

В том, что учителям нужно дарить цветы, уверены 85% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Подавляющее большинство россиян (85%) считают, что учителям нужно дарить цветы, а противоположного мнения придерживаются лишь 11% опрошенных. 4% затруднились ответить, передает РИА Новости.

В этом году 47% опрошенных россиян, у которых есть дети и внуки, не дарили подарки учителям за свой счет. Те, кто это делал, чаще всего в качестве подарков готовили цветы (36%), конфеты и сладости (9%), деньги (5%), сертификаты и подарочные карты (2%), подарочные наборы (2%). Остальные варианты получили меньше 1% голосов респондентов.

В этом году лично поздравить классного руководителя своего ребенка с днем учителя, в той или иной степени, планируют 27% респондентов: 20% признались, что сдадут деньги на подарок от всего класса и сами лично поздравят учителя, а еще 7% – не будут сдавать деньги на подарок, но лично поздравят учителя.

Большинство же россиян (32%) сдадут деньги на подарок классному руководителю, но лично поздравлять с праздником не планируют. Каждый четвертый опрошенный (24%) вообще никак не планирует поздравлять классного руководителя ребенка.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 2 октября 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, в 2019 году ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян (79%) заявили, что лучше потратить деньги на помощь больным детям, чем дарить по букету учителям от каждого ученика.