Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров вступил в должность

Избранный глава Чечни Рамзан официально вступил в должность, принеся присягу на чеченском и русском языках.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской республики, верно служить многонациональному народу», – приводит слова Кадырова РИА «Новости». После этого спикер парламента Магомед Даудов вручил Кадырову штандарт главы Чечни.

Отмечается, что заседание парламента Чечни проходит во вторник в новом зале резиденции главы республики.

Также сообщается, что во вторник Кадыров отмечает свой 45-й день рождения.

Ранее ЦИК сообщил, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки 100% протоколов набрал 99,7% голосов.