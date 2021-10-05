Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров вступил в должность
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Избранный глава Чечни Рамзан официально вступил в должность, принеся присягу на чеченском и русском языках.
«Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской республики, верно служить многонациональному народу», – приводит слова Кадырова РИА «Новости». После этого спикер парламента Магомед Даудов вручил Кадырову штандарт главы Чечни.
Отмечается, что заседание парламента Чечни проходит во вторник в новом зале резиденции главы республики.
Также сообщается, что во вторник Кадыров отмечает свой 45-й день рождения.
Ранее ЦИК сообщил, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам обработки 100% протоколов набрал 99,7% голосов.
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