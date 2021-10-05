 

Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга рассказала, кем работает в обычной жизни

05.10.2021, 13:50, Новости дня
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“А еще я получаю [выплаты] от Министерства спорта и Вооруженных сил Украины”, – добавила Терлюга, не уточнив, с чем связаны эти выплаты.

По словам каратистки, подготовка к Олимпиаде в ее виде спорта ежемесячно обходится минимум в $2 тыс. (около 53 тыс. грн).

Контекст:

Анжелика Терлюга родилась 27 марта 1992 года в Одессе. Она серебряный призер Олимпийских игр 2020 в Токио, трехкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Украины. Соревнуется в весовой категории до 55 кг.

В сентябре 2021 года Терлюга зарегистрировала брак с украинским тренером и мастером спорта международного класса по карате Владимиром Зарецким.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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