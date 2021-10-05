 

“Тина, где лифчик?”, “Красотка”. Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье

05.10.2021, 13:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Неиссякаемый источник вдохновения – наша взаимность. Вы готовы к новому альбому? Какой он будет, как думаешь? Вот еще пару строк для головоломки:

В тусклом свете фар
Поцелуй на фарт…” – написала она.

View this post on Instagram

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

“Тина, где лифчик?” – спросила подписчица vitaliya_savytska.

“Красотка”, – написала _adeldeli_.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.03 / В мире зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

22.08 / “У меня нет своих”. Зеленский попросил у избирателей прощения за некоторых политиков

20.07 / Названа вероятная дата консультаций РФ и США по стратегической стабильности

19.02 / Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим

01.10 / Кремль выразил озабоченность динамикой смертей от коронавируса

15.05 / Боевое крыло ХАМАС объявило о приостановке обстрелов Тель-Авива

06.05 / Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком

30.08 / Названа причина крушения Су-27 весной в Крыму

14.07 / Бацман: Ироничный материал про все скандалы этой Рады я бы назвала “Некачественные корабельные сосны по $100”

28.04 / В сети обнародовано фото беременной жены принца Гарри с сыном Арчи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика