“Тина, где лифчик?”, “Красотка”. Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье
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“Неиссякаемый источник вдохновения – наша взаимность. Вы готовы к новому альбому? Какой он будет, как думаешь? Вот еще пару строк для головоломки:
В тусклом свете фар
Поцелуй на фарт…” – написала она.
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“Тина, где лифчик?” – спросила подписчица vitaliya_savytska.
“Красотка”, – написала _adeldeli_.
Контекст:
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
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