“Тина, где лифчик?”, “Красотка”. Тина Кароль засветила формы в прозрачном платье

“Неиссякаемый источник вдохновения – наша взаимность. Вы готовы к новому альбому? Какой он будет, как думаешь? Вот еще пару строк для головоломки:

В тусклом свете фар

Поцелуй на фарт…” – написала она.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

“Тина, где лифчик?” – спросила подписчица vitaliya_savytska.

“Красотка”, – написала _adeldeli_.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

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