Таран: Голосование за отставку Разумкова в четверг противоречит регламенту и Конституции. Он сможет восстановиться в должности через суд

240 депутатов отстранили Разумкова от ведения сессии.

“Слуги” – 200;

ОПЗЖ – ноль;

ЕС – ноль;

“Батьківщина” – ноль;

“За майбутнє” – 16;

“Довіра” – 18;

“Голос – три (!);

внефракционные – три.

А теперь самое интересное. Голосование за отставку хотят поставить на четверг, что противоречит регламенту и Конституции. Но отвечает “трактовке регламента “слугами”. Это прямая цитата Корниенко!

И в случае, если Разумкова нелегитимно отстранят – он может теоретически восстановиться через суд. И если такое произойдет – будем иметь двух спикеров парламента.

Одним словом, политика превращается в фарс. С элементами насаждение в Украине диктатуры. Внимательно наблюдаем, какие политсилы и политики будут принимать в нем участие, ведя страну к авторитаризму и диктатуре.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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