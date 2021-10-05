Таран: Голосование за отставку Разумкова в четверг противоречит регламенту и Конституции. Он сможет восстановиться в должности через суд
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240 депутатов отстранили Разумкова от ведения сессии.
“Слуги” – 200;
ОПЗЖ – ноль;
ЕС – ноль;
“Батьківщина” – ноль;
“За майбутнє” – 16;
“Довіра” – 18;
“Голос – три (!);
внефракционные – три.
А теперь самое интересное. Голосование за отставку хотят поставить на четверг, что противоречит регламенту и Конституции. Но отвечает “трактовке регламента “слугами”. Это прямая цитата Корниенко!
И в случае, если Разумкова нелегитимно отстранят – он может теоретически восстановиться через суд. И если такое произойдет – будем иметь двух спикеров парламента.
Одним словом, политика превращается в фарс. С элементами насаждение в Украине диктатуры. Внимательно наблюдаем, какие политсилы и политики будут принимать в нем участие, ведя страну к авторитаризму и диктатуре.
Источник: Viktor Taran / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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