 

Оглашена стоимость офисного комплекта программ для Windows 11

05.10.2021, 13:38, Новости дня
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После выпуска новой операционной системы Windows 11 компания Microsoft готовит к презентации также Office 2021. Доступ к офисному пакету разработчик обещает предоставить в течение очень короткого времени.

Для пользователей открывают два основных пути, по которым можно получить самый свежий «офис». Можно просто скачать локальную версию Office 2021 на официальном ресурсе компании. Также можно заказать обновление действующего пакета офисных приложений для самой последней версии. Однако данный путь открыт только для подписчиков Microsoft 365.

По сообщения представителей компании Microsoft, пакет Office 2021 в базовой версии обойдется для обычных пользователей в полтораста американских долларов.



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