 

Компания Apple в прошом году заработала на играх почти 10 млрд долларов

05.10.2021, 13:38, Новости дня
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По нынешним прогнозам, мировой рынок видеоигр через три года почти достигнет объема в 200 млрд долларов США. Более половины это суммы потратят владельцы мобильных устройств.

Если вы не играете, это не значит, что рынок слаб, говорят эксперты. По данным статистики, только 6% пользователей электронных устройств приносят индустрии 88% дохода. Кстати, за год такие геймеры тратят на игры в среднем 750 долларов, а один процент наиболее заядлых игроков – более двух тысяч «зеленых» вкладывают ежегодно в свои электронные игрушки.

Компания Apple на этом рынке остается одним из безусловных лидеров. За прошлый год она заработала на играх 9,9 млрд долларов в виде комиссионных со своего фирменного интернет-магазина.



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